Dalla Serie A all’estero, in tempo reale tutto sulle ultime trattative e sugli affari in corso Nuova giornata di calciomercato che si annuncia molto calda, tra rumours, trattative, ufficialità in arrivo. Come sempre, sul nostro sito, vi terremo aggiornati minuto per minuto su tutte le principali operazioni che riguardano le big del nostro campionato e non solo. Ademola Lookman (LaPresse) – Calciomercato.it Sono ore decisive per il futuro di Ademola Lookman: oggi è attesa la risposta ufficiale dell’ Atalanta al rilancio nei giorni scorsi dell’ Inter, che ha messo sul piatto 45 milioni di euro tra parte fissa e bonus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 1 agosto LIVE