Diplomazia da salotto mentre a Gaza si scava a mani nude

Quarantotto civili uccisi nei pressi del valico di Gaza, secondo l’ospedale locale. L’esercito israeliano nega che sia stato fuoco dell’IDF. Una disputa sulle responsabilitĂ che diventa il simbolo di una guerra dove i morti sono veri e le veritĂ sono di parte. Le immagini raccontano corpi stesi a terra, ospedali senza tregua, e un numero di vittime che continua a crescere. A Gaza non esiste piĂą un luogo sicuro. La guerra si è fatta amministrazione quotidiana del dolore. In questo scenario, il Canada annuncia che riconoscerĂ lo Stato di Palestina all’Assemblea generale dell’ONU di settembre. Non un gesto isolato: anche Regno Unito e Francia si muovono sulla stessa linea. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Gaza, Sachs smentisce Massini: “Conte? Nessun gesto vuoto, da mesi invoca la diplomazia contro il genocidio”. Su La7 - Botta e risposta a Piazzapulita (La7) tra il drammaturgo Stefano Massini e l’economista Jeffrey Sachs, direttore dello Earth Institute della Columbia University, sull’invito ad alzarsi in piedi, rivolto a tuttal’Aula dal presidente del M5s Giuseppe Conte, in segno di rispetto alle vittime di Gaza.

Diplomazia e affari a Riad. Trump: al lavoro per Gaza: "La guerra deve finire" - "La gente di Gaza merita un futuro migliore. Continuiamo a lavorare per porre fine a questa guerra il più rapidamente possibile" e "per riportare indietro tutti gli ostaggi tenuti da Hamas ", dichiara enfaticamente Donald Trump a Riyad, alla platea di sceicchi del Saudi-Us Investment Forum che lo applaude davanti al principe ereditario Mohammed bin Salman dopo un omaggio senza precedenti: "Davanti ai nostri occhi – osserva Trump – una nuova generazione di leader sta trascendendo gli antichi conflitti e le stanche divisioni del passato e sta forgiando un futuro in cui il Medio Oriente è definito dal commercio, non dal caos; dalla tecnologia, non dal terrorismo; e dove persone di nazioni, religioni e credi diversi costruiscono città insieme".

Gaza, Parolin e la diplomazia del Vangelo: “Il vero nodo non è il luogo, ma l’avvio dei negoziati” - Il Segretario di Stato vaticano richiama la diplomazia internazionale alla responsabilità del dialogo, nel solco segnato da Papa Leone XIV e seguito già da Zuppi.

Gaza, 80 morti in 24 ore. Si scava tra le macerie per trovare sopravvissuti al raid dell'Idf

Raid israeliano sulla Sacra Famiglia a Gaza: Papa Leone XIV chiede