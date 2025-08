Dimmi La Verità | Santori Lega | Il partito è stato oggetto di censura istituzionale

Ecco #DimmiLaVerità dell1 agosto 2025. Il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Roma Fabrizio Santori racconta la incredibile censura «istituzionale» di cui è stato oggetto il partito.

Santori (Lega): Sovranità digitale per l'Italia - Roma, 4 giu. (askanews) - "Vedere la crescita di Roma nel ranking di Ernst & Young è una notizia positiva, frutto anche del contributo di realtà come Ministeri e Università .

Espansione aeroporto, Santori (Lega): “A rischio i 9 miliardi per la quarta pista” - Fiumicino, 9 giugno 2025 – “Sono 9 i miliardi di euro che Roma rischia di perdere per le lentezze e l’ignavia del sindaco Gualtieri: a ll’aeroporto Leonardo da Vinci spetterebbero investimenti utili al potenziamento dello scalo e alla realizzazione della quarta pista, ma il r ischio è ormai che vadano ad altre città d’Europa”.

Salvini e la Lega utilizzano immagini xenofobe create con intelligenza artificiale anche sui social, non solo sui manifesti. È da mesi che sui loro profili social raccontano solo fatti di cronaca che riguardano persone immigrate con il solito stratagemma: aumentar Vai su Facebook

Manifesti rimossi, Lega: «Il Campidoglio viola la Costituzione, se Pd non vuole immagini artificiali useremo quelle vere» - Sui poster sulla sicurezza rimossi, il partito di Salvini si appella all'articolo 21, sulla libertà di espressione, e annuncia l'intenzione di manifestare per difenderlo.

Lega: Mancuso, orgoglioso di guidare il partito in Calabria - Lo ha detto il commissario della Lega in Calabria, Filippo Mancuso, nel suo intervento al congresso del partito a Firenze.