Dimissioni irreversibili del consigliere E il sindaco lo rinomina assessore

Francesco Lacopeta lascia il consiglio comunale il 23 luglio con dimissioni irreversibili e al suo posto entra Massimiliano Loiodice, che dovrebbe ricoprire anche il ruolo di assessore lasciato libero dal predecessore. Ma la nomina non arriva. Sei giorni dopo, il sindaco Giorgio Sonzogni scioglie la riserva e nomina il nuovo assessore. E chi è? Francesco Lacopeta, che riprende il suo ruolo, stavolta da esterno, e assume le deleghe di Ambiente e Territorio, Servizi sociali e Istruzione pubblica. Una vicenda che ha sollevato forti perplessitĂ tra i banchi della minoranza di Castel Gabbiano, che ora chiede chiarezza e annuncia un esposto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dimissioni irreversibili del consigliere. E il sindaco lo rinomina assessore

