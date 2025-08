Nonostante il cambio di retorica da parte del presidente Donald Trump, il Cremlino non pare intenzionato a modificare il proprio approccio riguardo al conflitto in Ucraina, come sembrano confermare le notizie arrivate nelle ultime ore. Lo scorso giovedì Kyiv è infatti stata bersaglio di uno dei più letali attacchi aerei lanciati da Mosca sin dall’inizio dell’invasione su larga scala: più di trecento droni ed otto vettori missilistici hanno colpito ventisette diverse aree della capitale ucraina, provocando almeno 31 morti e 159 feriti (tra cui moltissimi bambini), oltre che danni estesi a edifici residenziali, scuole, infrastrutture ferroviarie e luoghi di culto. 🔗 Leggi su Formiche.net

Dietro la finzione, Mosca è molto attenta a Washington. Che deve agire di conseguenza