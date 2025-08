Dibattiti e libri Fra passato e futuro

EMPOLI C’è poi il festival che viaggerà a fianco: Fuoricontè.sto, che apre il 10 settembre al Museo del Vetro, alle 18.30, con Carlo Sisi e I pittori del Novecento empolese. L’11 settembre, nel Chiostro degli Agostiniani, alle 17.30, Pier Luigi Gaspa sarà ospite con il suo libro – che porta la firma anche di Luciano Niccolai – dal titolo Per la libertà . La Resistenza nel fumetto. Alle 19, Carla Paci presenterà il suo libro Lei c’era. Dalle 21 alle 23 si cambia location, piazza Madonna della Quiete, con la cover band I Deandrè, un tributo a uno dei maggiori cantautori italiani, Fabrizio De Andrè. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dibattiti e libri. Fra passato e futuro

Torna l'appuntamento con il Festival "Mare di Libri", oltre 40 appuntamenti tra incontri, laboratori e dibattiti - È stata presentata nella mattinata di martedì 6 maggio, nell'ambito di una conferenza stampa in streaming, la diciottesima edizione di Mare di Libri – Festival dei Ragazzi che leggono, che tornerà ad animare il territorio riminese nelle giornate di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 giugno, con.

Tra radici e utopia. libri, musica, dibattiti e ospiti al mini-festival del Circolo Arci La Perla a Santa Maria a Monte - Ospiti, musica, buon cibo e cultura in arrivo a Montecalvoli, in occasione della prima edizione di Tra Radici e Utopia, piccolo festival organizzato al circolo Arci La Perla.

Mese dell’orgoglio nel vivo. Musica e dibattiti sui libri. Gran finale con la parata - Piazza della Vittoria si tinge di arcobaleno in occasione del “ Pride Month ”, il mese dell’orgoglio che, avviato il 7 giugno e destinato a protrarsi fino al 5 luglio, alterna eventi di cultura canonica a momenti di svago, in un calendario fitto, tra presentazioni di libri, spettacoli teatrali e appuntamenti musicali, fino alla consueta Pride Parade (alla sua terza edizione), l’ultima della lunga serie di iniziative messe in campo per l’occasione da Lodi Arcobaleno, associazione organizzatrice dell’evento assieme a Rumoross?, adelante!, Psicopolis, Centro Noesi, SNOQ Lodi, Arcigay Cremona, Progetto Pretesto, Cgil Lodi, Antifa, Argine, Lo Sguardo Di Giulia e Libreria Sommaruga, che ospiterà le presentazioni dei libri in previsione.

'Trame', 5 giorni di incontri e dibattiti su libri e mafie - Saranno questi i temi principali di "Liberi Liberi", la XIV edizione di "Trame", il Festival dei libri sulle mafie in programma a Lamezia Terme dal 17 al 22 giugno. Si legge su ansa.it

Porto, passato e futuro. Il libro sulla storia e il dibattito sui progetti - Il libro sulla storia e il dibattito sui progetti Domani il biscottificio Piemonte apre la stagione degli eventi estivi. Segnala lanazione.it