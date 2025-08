Di Maggio Inter | ufficiale il prestito al Padova | tutti i dettagli sulla trattativa per il giovane nerazzurro

Di Maggio Inter: il talento classe 2005 in Serie B per crescere. Formula con diritto e contro-riscatto per il nerazzurro. Era tutto pronto da giorni, ora è ufficiale: Luca Di Maggio lascia temporaneamente l’ Inter per compiere un altro passo nella sua crescita professionale. Il centrocampista classe 2005 approda in Serie B al Padova, neopromosso, con la formula del prestito con diritto di riscatto per il club veneto e contro-riscatto a favore del club nerazzurro. Un’operazione ben strutturata, che conferma la strategia dell’Inter di valorizzare i propri giovani talenti con esperienze in contesti competitivi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Di Maggio Inter: ufficiale il prestito al Padova: tutti i dettagli sulla trattativa per il giovane nerazzurro

In questa notizia si parla di: maggio - inter - ufficiale - nerazzurro

Inter, in arrivo tre finali: previste rotazioni in vista del 31 maggio, ecco cosa ha in mente Inzaghi - di Redazione Inter, il piano di Inzaghi per il gran finale di stagione: i nerazzurri si giocano tutto nelle ultime tre partite.

Pronostici di oggi 11 maggio, duello a distanza tra Napoli e Inter in serie A, in campo Leverkusen, Liverpool e Barcellona-Real Madrid nella Liga - Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 11 maggio, tre giornate alla fine della serie A e potrebbe essere quella decisiva nella corsa allo scudetto con il Napoli che affronta il Genoa e l’Inter che sfida il Torino in un pomeriggio che può cambiare le sorti anche della volata salvezza.

Scudetto, l’eventuale spareggio Napoli-Inter si giocherebbe domenica 25 maggio a Roma (La Stampa) - Si sta discutendo nella Lega Serie A in merito all’ultima giornata di campionato, che potrebbe (o meno) decretare la vittoria dello scudetto a Napoli o Inter.

Formalizzato il trasferimento del centrocampista classe 2005 Luca Di Maggio. Di Maggio arriva al Padova in prestito dall’Inter con opzione di riscatto ed opzione di contro-riscatto a favore del club nerazzurro. https://padovacalcio.it/luca-di-maggio-inter-padova/ Vai su X

Inter, Bonny si presenta così: bandierone nerazzurro in spalla e foto da bambino con la maglia dello scudetto: “Un bambino con un sogno. Forza Inter”. ? Vai su Facebook

UFFICIALE / Di Maggio dall’Inter al Padova: i dettagli dell’accordo; Finale Champions League, la programmazione speciale di Inter TV; Finale Champions, i biglietti per Inter-Psg: info e come acquistarli.

UFFICIALE / Di Maggio dall’Inter al Padova: i dettagli dell’accordo - Il calciatore che arriva dal settore giovanile dell'Inter, dopo l'esperienza al Perugia, passa al club neo promosso in Serie A ... Si legge su fcinter1908.it

UFFICIALE Padova, ecco l’annuncio: Di Maggio è biancoscudato - Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento del centrocampista classe 2005 Luca Di Maggio. Lo riporta padovasport.tv