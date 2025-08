Dexter resurrection ritorna sul passato di harrison e il suo legame con dexter

La serie televisiva Dexter: Resurrection sta attirando l'attenzione degli appassionati grazie a importanti sviluppi nella storyline di Harrison Morgan, uno dei personaggi più controversi della saga. In questo approfondimento si analizzeranno le principali novità riguardanti il suo percorso, la sua evoluzione emotiva e il ruolo che potrebbe assumere nel futuro della serie. svolta su harrison morgan in dexter: resurrection. harrison non possiede il "passagger oscuro" che si pensava avesse. Una delle rivelazioni più sorprendenti di Dexter: Resurrection riguarda la presunta presenza del "dark passenger" in Harrison.

