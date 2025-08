Devo dirvi di lei è il momento Filippo Bisciglia in lacrime a Temptation Island | l’annuncio

Colpo di scena alla fine di Temptation Island 2025: la serata del 31 luglio segna la chiusura di un’edizione da record. Davanti a milioni di spettatori, Filippo Bisciglia non trattiene l’emozione e si lascia andare a parole sentite che colpiscono dritto al cuore del pubblico. Un momento intenso e ricco di significato, capace di trasformare la fine del reality in un vero e proprio evento pop. Il conduttore, con gli occhi lucidi, si prende la scena prima di spegnere le luci sul villaggio delle tentazioni. E tra i suoi pensieri più profondi, il ringraziamento a chi l’ha sempre sostenuto, in primis Maria De Filippi, regina indiscussa dei reality italiani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

