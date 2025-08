Destinata a riscaldarsi la vertenza al Comune di Arezzo

Arezzo, 1 agosto 2025 – Riunione priva di risultati quella di stamani in Prefettura Senza esito il tentativo di mediazione di oggi in Prefettura tra sindacati e Comune di Arezzo. Il commento della Rsu e delle federazioni di categoria Cgil, Cisl, Uil e Csa: “l’Amministrazione si è limitata ad annunciarci una proposta sul salario accessorio a metĂ settembre e, per quanto riguarda la situazione della polizia locale, si è detta convinta che molto è stato fatto. Noi ci aspettavamo numeri e proposte sul salario oggi e non a settembre e siamo convinti che non molto ma poco o nulla sia stato fatto per la PL”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Destinata a riscaldarsi la vertenza al Comune di Arezzo

In questa notizia si parla di: arezzo - comune - vertenza - riscaldarsi

Azione Arezzo ospita il Generale Vincenzo Camporini per un dialogo sul futuro della difesa comune europea - Arezzo, 8 maggio 2025 –  Sabato 10 maggio alle 10, alla Casa dell’Energia, in via Leone Leoni 1, si terrà un incontro pubblico di grande rilevanza sul tema della difesa comune europea e del riarmo dell’Unione.

Il concorso Arezzo Wave a quota mille. Valenti: "Il Comune ci sostenga" - Si è chiuso con un grande successo il concorso Arezzo Wave Band: oltre mille band e 2500 giovani musicisti da tutta Italia.

Con il patrocinio del Comune di Arezzo la Coppa Toscana 2025 organizzata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN ha fatto tappa domenica 11 maggio ad Arezzo - Arezzo, 12 maggio 2025 –  Con il patrocinio del Comune di Arezzo la Coppa Toscana 2025 organizzata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN ha fatto tappa domenica 11 maggio ad Arezzo.

Destinata a riscaldarsi la vertenza al Comune di Arezzo; Tanti: La proposta Pd del modello abitativo per anziani dopo 9 anni.

Vertenza Comune, la trattativa riparte ma per ora solo una firma ... - Arezzo Cronaca Vertenza Comune, la trattativa riparte ma per ora solo una firma tecnica per alcune indennità perdute. Da lanazione.it

Vertenza Palagalli. Silvia Chiassai chiama in causa il Comune di San ... - 10 dic 2022 REDAZIONE AREZZO La Nazione Arezzo Politica Vertenza Palagalli. Scrive lanazione.it