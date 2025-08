Derby del 1° Maggio c’è un tabù da sfatare

Il curioso caso del derby del primo maggio. E ci si potrebbe scrivere davvero un piccolo romanzo, raramente (diciamo pure mai) la storia era riuscita a proporre per tre volta di fila l’incrocio tra Modena e Reggiana nello stesso giorno, per altro festivo. Dovessimo guardare anche al nostro piccolo orticello, per il terzo anno non riusciremo a raccontarvi una delle partite più attese sulle colonne di questo giornale trattandosi della festa dei lavoratori, ma tant’è, il calendario tanto bene non ci ha voluto. Ad ogni modo, resta una narrazione a dir poco singolare. E per il Modena nemmeno così fortunata considerati i precedenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Derby del 1° Maggio, c’è un tabù da sfatare

In questa notizia si parla di: derby - maggio - tabù - sfatare

Athletic Bilbao-Alaves (domenica 11 maggio 2025 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Derby basco a San Mamès - Come era prevedibile dopo la pesantissima e inattesa sconfitta dell’andata, l’Athletic ha abbandonato il sogno di disputare la finale di Europa League, in programma a San Mamès: i baschi hanno perso anche a Old Trafford, dopo aver dato anche l’illusione di poter credere nella rimonta.

Tottenham-Crystal Palace (domenica 11 maggio 2025 ore 15:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Derby quasi amichevole tra Spurs e Eagles - Tottenham e Manchester United, impegnato alla stessa ora contro il West Ham, hanno parecchie cose in comunque in questa stagione a cominciare dalla classifica disastrosa per finire con la finale di Europa League che li vedrà di fronte il 21 maggio.

Athletic Bilbao-Alaves (domenica 11 maggio 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Derby basco a San Mamès - Come era prevedibile dopo la pesantissima e inattesa sconfitta dell’andata, l’Athletic ha abbandonato il sogno di disputare la finale di Europa League, in programma a San Mamès: i baschi hanno perso anche a Old Trafford, dopo aver dato anche l’illusione di poter credere nella rimonta.

Derby del 1° Maggio, c’è un tabù da sfatare; Modena-Reggiana, febbre da derby altissima e voglia di sfatare un altro tabù; Serie A, l'Inter torna in campo domenica alle 15: non accade da quasi 4 anni.