Depressione post-partum | troppe madri lasciate sole 

In Italia, la depressione post-partum colpisce circa l’8–12% delle neomamme. Compare solitamente tra la sesta e la dodicesima settimana dopo il parto. Va distinta dal cosiddetto baby blues, una condizione transitoria che interessa fino al 70–80% delle donne nei primi giorni successivi alla nascita del figlio. Il baby blues si manifesta con sbalzi d’umore, pianti e irritabilitĂ , ma tende a risolversi spontaneamente entro 10 giorni. Non è considerato un disturbo clinico. La depressione post-partum, invece, è una condizione clinica piĂą seria e duratura. Se non trattata adeguatamente, continua nel 50% dei casi anche dopo sei mesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Depressione post-partum: troppe madri lasciate soleÂ