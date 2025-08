Denzel Washington in un thriller psicologico che non fa sconti a nessuno Stasera in tv c' è Flight di Robert Zemeckis | perché è da vedere

Dopo 12 anni di assenza dal cinema live action e 3 film d’animazione nel mentre, Robert Zemeckis torna dietro la macchina da presa per Flight (2012), un thriller psicologico che esplora i lati più oscuri dell’animo umano. Denzel Washington è William “Whip” Whitaker Sr., eroico pilota di linea alcolizzato protagonista della pellicola. Che arriva stasera in tv alle 21.30 su Rete 4 (e in live streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity). Non si tratta, però, della solita storia di eroi immacolati tanto cara alla narrativa mainstream hollywoodiana e non. Qui il coraggio si scontra brutalmente con la realtà di un uomo tormentato dai propri demoni, che salva i passeggeri del volo che sta pilotando, ma, forse, non riesce a salvare se stesso. 🔗 Leggi su Amica.it

