Dentro la variazione ecco altre risorse per le aree interne

Sostegno alla Montagna con 1,8 milioni di euro. Ulteriori risorse per le nostre aree interne sono state annunciate dal consigliere regionale dem Marco Niccolai. "Con questa Variazione di Bilancio la Toscana si conferma una Regione amica della montagna per la quale vengono stanziate un milione e 870 mila euro di risorse", esulta. Nel dettaglio, "confermiamo l'efficacia della legge sui Custodi della Montagna che ci ha permesso di finanziare 450 imprese, rifinanziandola con ulteriori 941 mila euro; al milione e mezzo di euro che era già stato stanziato per interventi di ammodernamento degli impianti di risalita e delle strutture nelle stazioni sciistiche della Toscana (approfondimento in basso, ndr) vengono ora aggiunti altri 280mila; 200 mila euro per concludere il finanziamento di tutte le misure di ristoro per l'attività ricettive colpite dal calo di fatturato negli inverni non nevosi; 350 mila euro per la legge sulle Proloco che sono l'anima dei paesi di montagna; incrementati di altri 100mila euro i fondi stanziati a sostegno di edicole e filiera di distribuzione di giornali e periodici nei comuni della Toscana Diffusa ".

GIampietro (Pd): "Se l'assessore vuole garantire lo scuolabus alla Bosco metta le risorse con una variazione di bilancio" - “La scuola primaria Bosco di via di Sotto oggi non è raggiunta da alcun servizio di scuolabus, e la dirigenza scolastica ha seguito la strada istituzionalmente più corretta per chiederne l’attivazione dopo aver ricevuto la manifestazione di interesse da parte dei genitori di 50 bambini.

Provincia, approvata variazione di bilancio per 4 milioni di euro di risorse - A quasi 4 milioni ammontano le risorse proprie della Provincia nella seconda variazione al bilancio 2025-2027, approvata in Consiglio provinciale con i sei voti favorevoli della maggioranza Garuti, Tosi, Saletti, Guaraldi, D'Andrea e Canella, e i cinque astenuti della minoranza Accorsi, Baldini.

Provincia, variazione al bilancio. Risorse per scuole e strade - Via libera del consiglio provinciale alla variazione di bilancio: ecco altre risorse per scuole, strade e manutenzioni.

Simona Meloni, le Aree interne una sfida politica e culturale - Rassicurazioni sul futuro delle popolazioni delle Aree interne dell'Umbria giungono dall'assessore regionale Simona Meloni, a seguito del nuovo Piano strategico nazionale delle aree interne (Psnai). Da ansa.it

Aree interne, lo sviluppo non è una questione di soldi - «Finché parleremo di rafforzamento delle strutture tecniche locali senza mettere le mani sulle metodologie di selezione del personale e sulla costruzione di un sistema di coprogettazione delle politic ... Riporta vita.it