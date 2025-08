Dengue nel Vicentino infettato dal virus un 53enne | è il primo caso autoctono scoperto in Veneto

BRENDOLA (VICENZA) - Un caso di febbre dengue è stato individuato a Brendola: il paziente che ha contratto il virus è un uomo di 53 anni. La malattia è endemica in diversi.

In questa notizia si parla di: dengue - virus - caso - vicentino

Possibile caso di virus Chikungunya o Dengue disinfestazione a Borgotrebbia e in via Beverora - In seguito alla segnalazione da parte dell’Ausl di Piacenza di un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya o Dengue rilevato in città , il Comune ha emesso un’ordinanza urgente per l’avvio di una disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della zanzara tigre, vettore.

Nuovo caso di virus dengue ad Arezzo: disposta la disinfestazione nell’area dell’ospedale - AREZZO – Nuovo caso di virus dengue e nuova ordinanza del sindaco Alessandro Ghinelli con la quale viene disposta la disinfestazione dell’area circostante l’ospedale San Donato.

Nuovo caso di virus Dengue e ordinanza per la disinfestazione delle aree interessate - Arezzo, 4 luglio 2025 – Nuovo caso di virus Dengue e ordinanza per la disinfestazione delle aree interessate Nuovo caso di virus Dengue e nuova ordinanza del sindaco Alessandro Ghinelli con la quale viene disposta la disinfestazione dell'area circostante l’ospedale San Donato.

