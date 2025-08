Denaro riciclato per l’estremo Oriente e documenti falsi | scoperta una centrale a Prato

PRATO – Una vasta operazione coordinata dalla Procura di Prato ha portato alla scoperta di una struttura bancaria illegale nel cuore della cittĂ , in via Respighi. L’organizzazione, che fungeva da centrale di riciclaggio, operava attraverso l’utilizzo di criptovalute e si occupava anche della produzione e distribuzione di carte d’identitĂ elettroniche contraffatte, valide per l’espatrio, insieme ad altri documenti falsi. A seguito di un decreto di perquisizione e sequestro, le forze dell’ordine hanno rinvenuto nei dispositivi elettronici di Cheng Bangjie, 45enne cittadino cinese ritenuto il perno dell’organizzazione, due software wallet Token Pochet collegati ad altrettanti indirizzi telematici. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: prato - documenti - falsi - scoperta

