Demolito per motivi di sicurezza Collaudi ok ma il ponte resta chiuso Cesano aspetta di riaprire la strada

Effettuato il collaudo del nuovo ponte di via Duca d'Aosta, la riapertura del tratto di strada strategico per la viabilità cittadina dovrebbe essere ormai imminente, anche se al momento non c'è la data. Mercoledì sono state completate le prove di carico fino a 160 tonnellate per analizzare la risposta della struttura al carico e misurare le oscillazioni rispetto a quanto previsto dal progetto. Dal Comune spiegano che "la risposta è stata ottimale fin da subito soddisfacendo tutti i requisiti prestazionali e non richiederà ulteriori test". Il ponte realizzato sul fiume Seveso, in sostituzione di quello che aveva mostrato pericolosi cedimenti, è una struttura di "prima categoria" che sarà omologato quindi anche per il passaggio dei mezzi più pesanti, come quelli destinati ai trasporti speciali.

