Demolito il ponte sul Rimaggio | Così il torrente è più sicuro

Demolito il ponte sul torrente Rimaggio in piazza del Mercato che, il 14 marzo scorso, aveva ceduto per la piena dell’acqua con l’abbattimento della spalletta destra e il successivo disastroso allagamento del centro cittadino. L’intervento, che ha suscitato molta curiosità , è stato a cura del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e rappresenta una tappa importante dei lavori in atto da tempo. A poco più di 4 mesi dall’esondazione, infatti, sono già completate la ricostruzione delle briglie, delle sponde, della fognatura sub alveo e del percorso nei tratti più a monte fino a via 1 Settembre, la sistemazione della fognatura e della sponda sinistra nei tratti più valle fino al ponte della ferrovia mentre le lavorazioni continuano come da programma nel tratto centrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Demolito il ponte sul Rimaggio: "Così il torrente è più sicuro"

