"Sono stata io e so che ci√≤ ho fatto √® mostruoso", √® quanto ha ammesso durante l'interrogatorio Lorena Venier, la donna di 61 anni di Gemona del Friuli (Udine), che ha confessato di aver ucciso e fatto a pezzi il figlio Alessandro, di 35 anni, insieme alla compagna di lui,¬†Mylin Castro Monsalvo, anche lei in carcere a Trieste con l'accusa di omicidio. A entrambe sar√† contestata la premeditazione, ha detto all' ANSA ¬†il procuratore aggiunto di Udine, Claudia Danelon, che sar√† proposta nell'udienza di convalida davanti al Gip, in programma domani, sabato 2 agosto. "Non possiamo fornire alcun altro elemento - ha aggiunto Danelon - la vicenda √® molto delicata e prima della conclusione degli accertamenti non possiamo asserire se ci siano state responsabilit√† preponderanti nel delitto di un'indagata rispetto all'altra". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Delitto di Gemona, per Procura c'è premeditazione. La madre di Venier confessa