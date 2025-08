Delitto di Gemona madre di Alessandro Venier | Ho fatto una cosa mostruosa

(Adnkronos) – Ha confessato Lorena Venier, infermiera di Gemona del Friuli in provincia di Udine, accusata di omicidio per la morte del figlio Alessandro, trovato a pezzi dentro un bidone nella cantina della sua casa. La donna avrebbe ammesso le proprie responsabilità di fronte al pubblico ministero nell'interrogatorio di ieri.

Gemona, orrore in famiglia: madre e compagna uccidono e fanno a pezzi con l’ascia Alessandro Venier - Un delitto premeditato: la confessione shock delle due donne. La compagna e la madre della vittima sono accusate dell’omicidio di Alessandro Venie r, 35 anni, trovato morto e smembrato nella cantina della sua abitazione a Gemona del Friuli (Udine).

Gemona del Friuli (UD), 35enne Alessandro Venier ucciso, fatto a pezzi e coperto con calce viva in cantina, madre e compagna confessano omicidio - Il cadavere dell'uomo era stato smembrato e ricoperto con calce viva, presumibilmente per rallentare la decomposizione e mascherare l’odore, ritardando così la scoperta del delitto A Gemona del Friuli, in provincia di Udine, Alessandro Venier, 35 anni, è stato brutalmente ucciso e smembrato a

