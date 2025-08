Delitto di Gemona interrogata la madre di Venier Indagini nella villetta | cosa sappiamo

Come è stato ucciso Alessandro Venier? Per dare un’accelerata alle indagini sull’ omicidio del 35enne di Gemona del Friuli (Udine), fatto a pezzi e gettato dentro un bidone della spazzatura, iera sera la madre, Lorena Venier, è stata sentita in Procura dal sostituto Giorgio Milillo. Secondo quanto si apprende, in mattinata dovrebbe proseguire l’interrogatorio della donna, rea confessa dell’omicidio insieme alla nuora, Mylin Castro Monsalvo, che sarĂ sentita nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Delitto di Gemona, interrogata la madre di Venier. Indagini nella villetta: cosa sappiamo

