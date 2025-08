Delitto di Gemona confessa la madre di Alessandro Venier | Ciò che ho fatto è mostruoso

"Sono stata io e so che ciò ho fatto è mostruoso", è quanto ha ammesso durante l'interrogatorio Lorena Venier, la donna di 61 anni, di Gemona del Friuli (Udine), che ha confessato di aver ucciso e fatto a pezzi il figlio Alessandro, di 35 anni. "La mia assistita ha reso piena confessione", ha confermato all' Ansa l'avvocato difensore, Giovanni De Nardo, aggiungendo che "era visibilmente scossa per la crudeltà della sua azione e per la contrarietà a qualsiasi regola naturale del suo gesto". Già nella tarda serata di ieri la donna era stata sentita in Procura dal sostituto Giorgio Milillo mentre nelle prossime ore è atteso l'interrogatorio della compagna della vittima, Mylin Castro Monsalvo, anche lei in carcere Coroneo a Trieste con l'accusa di omicidio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

