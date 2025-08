Arezzo, 1 agosto 2025 – . Saranno 5 le amichevoli che i biancorossi, dunque, dovranno affrontare in queste settimane e che serviranno per arrivare pronti al primo appuntamento della nuova stagione sportiva. Di seguito le sfide che attendono la squadra di Marco Becattini: 08022025, ore 10:30 -> Fiorentina Under 18-Terranuova (Viola Park); 08082025, ore 19:00 -> Terranuova-Arezzo (Matteini); 08092025, ore 18:00 -> Castiglionese-Terranuova (Faralli); 14082025, ore 18:00 -> Terranuova-Affrico (Matteini); 20082025, ore 18:00 -> Asta-Terranuova (sede da definire); La preparazione atletica, iniziata il 24 e 25 luglio con i test atletici, verrà alternata da 5 test-match così programmati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Definiti i test match estivi del Terranuova Traiana