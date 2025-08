Decoro in centro storico le vetrine dei negozi sfitti dovranno essere illuminate

A settembre entrerà in vigore a Treviso una nuova ordinanza per favorire il decoro e prevenire il degrado, partendo proprio dalle vetrine dei negozi sfitti che dovranno tenere le luci accese dalle 17 alle 23 per evitare angoli bui e scoraggiare il degrado. Lo stesso provvedimento, allo studio con. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Il sindaco Corrarati ha annunciato alcune decisioni della Giunta. Oltre al Natale, focus su decoro, negozi sfitti e vetrine: «Se le condizioni non saranno decorose si valuterà anche l’introduzione di sanzioni» Vai su Facebook

