Deadpool contro fantastic four | il critico promuove un inizio emozionante

Recentemente, sono emerse dure critiche da parte di figure note nel mondo dei fumetti e del cinema riguardo all'ultimo film del Marvel Cinematic Universe, Fantastic Four: First Steps. Nonostante l'attesa e il successo commerciale, alcune personalità di spicco hanno espresso il loro disappunto, evidenziando le problematiche percepite nella produzione. Questo articolo analizza le opinioni di uno dei creatori più influenti, Rob Liefeld, e il contesto delle sue dichiarazioni. critiche di rob liefeld su fantastic four: first steps. Liefeld attacca frontalmente il film e l'universo cinematografico Marvel.

