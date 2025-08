De Winter Inter | intreccio di mercato che può fruttare anche alla Juventus | il punto sulla trattativa con il Genoa

De Winter Inter, la cessione del difensore centrale ai nerazzurri può interessare anche ai bianconeri! Le ultime sul belga. All’orizzonte si profila un possibile incrocio di mercato tra Inter e Juventus, con un protagonista inatteso: Koni De Winter, oggi al Genoa. Il difensore belga, cresciuto nel settore giovanile bianconero, è finito nel mirino della societĂ nerazzurra come alternativa a Bisseck, in uscita nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ Inter sta seriamente considerando l’idea di avanzare un’offerta da 25 milioni di euro per De Winter, che si è messo in evidenza durante l’ultima stagione con il Genoa, confermandosi come uno dei centrali piĂą affidabili del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Winter Inter: intreccio di mercato che può fruttare anche alla Juventus: il punto sulla trattativa con il Genoa

La risorsa preziosa di Genova de Winter attira lo sguardo tra l’Inter, tre club della Premier League anche in Hun - 2025-07-04 16:27:00 Giorni caldissimi di calciomercato! Ha infatti del clamoroso la seguente notizia: TransferMarketWeb.

Calciomercato Inter, non c’è solo De Winter per la difesa: la lista degli obiettivi di Ausilio! - di Redazione Calciomercato Inter, non c’è solo De Winter per la difesa: la lista degli obiettivi di Ausilio! Ecco i profili osservati in Serie A.

De Winter Inter, scatto dei nerazzurri per il difensore del Genoa: arriva l’indizio inaspettato dal diretto interessato! Individuata la data per chiudere - di Redazione De Winter Inter, scatto dei nerazzurri per il difensore del Genoa: arriva l’indizio inaspettato dal diretto interessato! C’è la data per chiudere l’affare.

