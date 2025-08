De Winter Inter il suo profilo piace per un motivo ma non manca la concorrenza! Il Genoa fa il prezzo

della sua eventuale cessione. Tra i profili seguiti dal calciomercato Inter per rinforzare il reparto arretrato resta sempre vivo il nome di Koni De Winter, difensore centrale belga classe 2002 attualmente in forza al Genoa. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, il giocatore si è imposto nelle ultime due stagioni come titolare fisso con la maglia rossoblĂą, mettendo in mostra qualitĂ importanti e soprattutto grande duttilitĂ tattica. De Winter è infatti in grado di giocare sia in una difesa a quattro come centrale puro, sia in una retroguardia a tre come braccetto di destra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Winter Inter, il suo profilo piace per un motivo ma non manca la concorrenza! Il Genoa fa il prezzo

In questa notizia si parla di: winter - inter - profilo - piace

La risorsa preziosa di Genova de Winter attira lo sguardo tra l’Inter, tre club della Premier League anche in Hun - 2025-07-04 16:27:00 Giorni caldissimi di calciomercato! Ha infatti del clamoroso la seguente notizia: TransferMarketWeb.

Calciomercato Inter, non c’è solo De Winter per la difesa: la lista degli obiettivi di Ausilio! - di Redazione Calciomercato Inter, non c’è solo De Winter per la difesa: la lista degli obiettivi di Ausilio! Ecco i profili osservati in Serie A.

De Winter Inter, scatto dei nerazzurri per il difensore del Genoa: arriva l’indizio inaspettato dal diretto interessato! Individuata la data per chiudere - di Redazione De Winter Inter, scatto dei nerazzurri per il difensore del Genoa: arriva l’indizio inaspettato dal diretto interessato! C’è la data per chiudere l’affare.

Romano: "Bisseck, no al Palace. De Winter piace all'Inter. Lookman, agenti a Bergamo per..." Vai su X

GdS - Inter: il rinforzo in difesa arriverà ma non sarà Leoni, l'Inter considera eccessivi i 40M€ richiesti dal Parma per Leoni. De Winter resta una scelta valida. Vai su Facebook

Romano: “Bisseck, no al Palace. De Winter piace all’Inter. Lookman, agenti a Bergamo per…”; Inter, 32 milioni dal Crystal Palace per Bisseck: il difensore non apre. Piace De Winter; Inter, piace sempre De Winter: scambio in vista? Due nomi sul tavolo e c’è anche il Napoli.

Romano: “Bisseck, no al Palace. De Winter piace all’Inter. Lookman, agenti a Bergamo per…” - Bisseck e Pavard in uscita, Lookman e De Winter in entrata: il punto di Fabrizio Romano sul mercato dell'Inter ... Si legge su fcinter1908.it

Mercato Inter, Bisseck piace in Premier: De Winter in pole in caso di cessione, ma Marotta non molla Leoni - Cosa farà Marotta e le strategie in caso di cessione: De Winter e/o Leoni i sostituti ... Segnala sport.virgilio.it