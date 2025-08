È stato il protagonista assoluto di quella scena che è stata definita Neapolitan Power e che, negli anni ’70 e ’80 ha fatto della città campana un laboratorio sonoro. Tra suggestioni africane, la grande passione per il jazz e l’amore incontenibile per il Mediterraneo, Tullio De Piscopo, batterista compositore, cantante, ha attraversato decenni di creatività sonora, amico e stretto collaboratore di Pino Daniele e autore di uno dei brani italiani più conosciuti e ballati, da Ibiza a New York, del panorama internazionale, Stop Bajon. Il musicista suonerà stasera a San Lazzaro di Savena (Bologna), ingresso gratuito (alle 22. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - De Piscopo, i colori della musica: "Riconoscente a Bologna e al liscio"