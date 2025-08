De Pascale a Bosco Albergati | Dazi decisione contro l’Italia

"Dobbiamo dirci con chiarezza che la scelta di Donald Trump di imporre dazi del 15% sulle merci europee è principalmente antitaliana e anti emiliano-romagnola. A pagarne il prezzo saranno i paesi manifatturieri come l’Italia". Ospite sul palco della Festa dell’UnitĂ di Bosco Albergati, il presidente della Regione Michele de Pascale ha commentato con queste parole l’accordo tra Stati Uniti e Unione Europea raggiunto in Scozia. Le affermazioni dell’ex sindaco di Ravenna tradiscono la preoccupazione della giunta regionale riguardo alle nuove tariffe americane. De Pascale ha sottolineato l’importanza dell’ export verso gli Usa per l’economia della regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - De Pascale a Bosco Albergati: "Dazi, decisione contro l’Italia"

