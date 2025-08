De Luca va in ferie e attacca il Pd e Decaro | C’è chi è al quinto mandato e hanno bloccato la legge per il terzo

Dieci giorni di ferie, prima di un “settembre duro e faticoso”. Ma Vincenzo De Luca non smette di attaccare il Pd. Lo fa nella sua rubrica settimanale del venerdì, sui social, prendendo di mira Largo del Nazareno e, pur senza nominarlo, Antonio Decaro, da tutti indicato come il candidato a governatore della Puglia. Le parole di De Luca su Decaro. De Luca, nel corso della sua diretta, ha puntato il tiro contro il suo partito: “Un altro dato positivo riguarda il superamento, da parte del Pd, dell’ipocrisia legata al terzo mandato. Tutti quelli che si stanno candidando, si candidano a fare non il terzo, ma il quinto mandato “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - De Luca va in ferie e attacca il Pd e Decaro: “C’è chi è al quinto mandato e hanno bloccato la legge per il terzo”

