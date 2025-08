De Luca tra Pd e West Nile | la diretta settimanale resta sempre un must

Tempo di lettura: 3 minuti “Da Pd no al terzo mandato ma candida per il quinto”. Il Presidente della Campania Vincenzo De Luca torna ad attaccare la norma sullo stop al terzo mandato “servita a colpire qualche esponente che si presentava come uomo libero” e ironizza sul Pd “che ha deciso di superare l’ipocrisia del no al terzo mandato per candidare gente al quinto mandato”.     “E’ una bella notizia – spiega nel corso dell’abituale appuntamento del venerdì – il superamento da parte del Pd dell’ipocrisia sul terzo mandato visto tutti quelli che stanno candidando, non per il terzo mandato, ma per il quinto mandato perché se ci si candida a sindaco per due mandati e poi a europarlamentare per un terzo mandato e alla Regione per successivi dieci anni vuol dire che anche il Pd, tranne l’ipocrisia di qualche presidente uscente, ha deciso di adottare la linea della doppiezza e quindi hanno messo tra parentesi le battaglie contro il terzo mandato e si sono decisi ad appoggiare i candidati al quinto mandato e non al terzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - De Luca tra Pd e West Nile: la diretta settimanale resta sempre un must

