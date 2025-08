De Luca attacca di nuovo Campitiello | Non capisce niente di epidemiologia Poi plaude al M5S e ironizza sul Pd

Il Ministero della Salute di nuovo nel mirino del governatore campano Vincenzo De Luca che torna ad attaccare la dottoressa Campitiello, capo del Dipartimento della Prevenzione: "E' una bottega privata con atti di clientela politica vergognosi. Sulla febbre del Nilo auguriamoci che non ci sia una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: luca - campitiello - attacca - capisce

Campitiello: “De Luca? Gli hanno risposto i cittadini con la partecipazione oggi a Napoli” - (Adnkronos) – "Io mi auguro che il vice ministro Cirielli non sia il candidato alla presidenza della Regione Campania, la salute è un diritto di tutti e non dobbiamo sporcarla con le polemiche politiche.

Piano Rientro Sanità, scontro al veleno tra De Luca e Mara Campitiello - Botta e risposta tra il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il capo Dipartimento prevenzione, ricerca ed emergenza sanitaria del Ministero delle Salute, Maria Rosaria Campitiello, sull’uscita della Regione Campania dal Piano di rientro.

De Luca attacca ancora Mara Campitiello: "Al Ministero bottega di famiglia". FdI: "Senti chi parla" - "Sul West Nile non c'è emergenza, ma la cosa che deve invece farci preoccupare è che noi abbiamo come interlocutore nazionale di fronte a una possibile epidemia la professoressa Campitiello, totalmente inadeguata e impreparata per un ruolo così importante, assunta per ragioni di clientelismo.

De Luca attacca di nuovo Campitiello: Non capisce niente di epidemiologia. Poi plaude al M5S e ironizza sul Pd; West Nile, De Luca attacca il Ministero: «La dottoressa Campitiello, una prof che non capisce niente»; De Luca attacca ancora Mara Campitiello: Al Ministero bottega di famiglia. FdI: Senti chi parla.

West Nile, De Luca attacca il Ministero: «La dottoressa Campitiello, una prof che non capisce niente» - Il Ministero della Salute di nuovo nel mirino del governatore campano Vincenzo De Luca che torna ad attaccare la dottoressa Campitiello, capo del Dipartimento della Prevenzione. Da msn.com

De Luca attacca di nuovo Campitiello: "Non capisce niente di epidemiologia". Poi plaude al M5S e ironizza sul Pd - Il governatore della Campania a tutto campo nel corso della consueta diretta del venerdì pomeriggio sui social ... Scrive salernotoday.it