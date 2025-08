Il tecnico veneto tra i ricordi nei club e l’azzurro sfiorato: "Grazie a me Robi non ebbe più problemi alla schiena. Nel 2016 la Figc mi aveva contattato per il dopo Conte.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Biasi: "Una mia fascia elastica guarì Baggio. Italia, che rimpianto! Ero quasi ct, poi non so..."