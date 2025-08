Dazi Usa-Ue le tariffe sulle auto per ora restano oltre il 15% | nessuna riduzione | Borse europee in profondo rosso | Milano la peggiore

Regge l'accordo firmato. Quanto alle merci Ue in transito vale per il momento il precedente 10%, che resterà in vigore fino al 5 ottobre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi Usa-Ue, le tariffe sulle auto per ora restano oltre il 15%: nessuna riduzione | Borse europee in profondo rosso: Milano la peggiore

L'accordo sui #dazi raggiunto in #Scozia da #DonaldTrump ed #UrsulaVonDerLeyen: tariffe fissate al 15%. Per il presidente degli #StatiUniti, "Un'intesa...

