Dazi Usa-Ue è davvero un accordo? L’opinione di Trenta

A distanza di qualche giorno dall’annuncio del vertice di Turnberry, è ormai chiaro che nell’accordo sui dazi tra Trump e von der Leyen non c’è nulla di definito, se non una certezza: l’introduzione di un dazio del 15% sulle esportazioni europee verso gli Stati Uniti, laddove prima non c’era. Un accordo che Trump considera definitivo, ma l’Europa non riesce nemmeno a spiegare Si parla di un “framework”, di una cornice preliminare, ma non esiste alcun testo scritto vincolante, nessun dettaglio operativo e – fatto ancora piĂą grave – nessuna visione condivisa tra le parti. Trump ha dichiarato che l’intesa è definitiva, vincolante e destinata a riequilibrare il commercio con l’Europa. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dazi Usa-Ue, è davvero un accordo? L’opinione di Trenta

In questa notizia si parla di: accordo - dazi - davvero - opinione

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

La misura è Stoccolma Trump e Xi Jinping vogliono davvero raggiungere un accordo commerciale sui dazi? I negoziati in Svezia sembrano dire di sì. A maggior ragione dopo i progressi sui flussi di fentanyl e sull'export di software e chip. Ma la vera apertura i Vai su X

I dazi USA al 15% per l’Ue sono una vera resa e non un accordo: il sovranismo fa male alle imprese, ai lavoratori e all’economia italiana. Ne abbiamo... Vai su Facebook

Trump e Von der Leyen: abbiamo un accordo, dazi al 15%. Nessun cambiamento su acciaio e alluminio; Accordo commerciale Usa-Ue: chi vince davvero nel settore difesa tra Leonardo, Thales, Airbus e Bae Systems; L'accordo sui dazi fa bene all'auto?.

L’accordo sui dazi non è un disastro economico, ma politico sì - In fondo l’Unione europea ha contenuto i danni ma davanti a Trump ha perso l’ennesima occasione per mostrarsi coesa e forte. Riporta huffingtonpost.it

Trump-von der Leyen, c’è l’accordo sui dazi al 15%: “Ora unità e amicizia” - Per il leader Usa “è un grande successo”, per la presidente Ue “meglio ... Come scrive repubblica.it