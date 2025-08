Dazi Usa misure in vigore dal 7 agosto | confermato accordo con Ue al 15%

(Adnkronos) - I nuovi dazi Usa, tra cui il 15% sulle importazioni dell'Ue, entreranno in vigore giovedì 7 agosto anziché oggi. Il presidente Usa Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo in cui ha fornito anche il suo nuovo piano tariffario. Un funzionario Usa ha dichiarato che la data di inizio posticipata ha lo scopo di concedere più tempo per l'attuazione delle nuove tariffe. In precedenza, il tycoon aveva firmato un ordine esecutivo che prevedeva nuove tariffe per decine di Paesi a partire da oggi, venerdì 1 agosto. La Casa Bianca ha pubblicato un elenco di quasi 70 nazioni, insieme all'Unione europea, a cui si applicheranno tariffe specifiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dazi Usa, misure in vigore dal 7 agosto: confermato accordo con Ue al 15%

Dal 1° agosto dazi al 15% per i prodotti Ue importati dagli Usa La nuova aliquota graverebbe su molti settori, inclusi semiconduttori e prodotti farmaceutici

Con la lettera odierna Trump minaccia dazi al 30% su tutte le merci europee dal primo agosto e dazi più alti per alcuni settori e un aumento generalizzato se ci fosse una qualunque forma di reazione. L'Unione Europea deve tutelare la propria economia

