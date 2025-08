Dazi Usa firmato l’ordine esecutivo | Europa al 15% dal 7 agosto Trattative aperte Trump | Disponibile a nuovi accordi Stangata per il Canada

Roma, 1 agosto 2025 – È stato firmato nella notte italiano l’  ordine esecutivo di Donald Trump   sui dazi per i prodotti provenienti da tutto il mondo. La Casa Bianca ha pubblicato una lista di 70 Paesi con le nuove tariffe, diverse a seconda degli accordi commerciali stretti finora. Confermata l’intesa raggiunto in Scozia tra il presidente Usa e Ursula von der Leyen: dazi del 15% per l’Europa a partire dal 7 agosto. La data è stata posticipata di una settimana rispetto alle previsioni iniziali. Tra i paesi più penalizzati dal provvedimento ci sono la Svizzera con il 39%, l’ India con il 25% che paga lo scotto di acquistare petrolio dalla Russia e la Siria che, con il 41% è la la nazione che subirà la stangata più alta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi Usa, firmato l’ordine esecutivo: Europa al 15% dal 7 agosto. Trattative aperte, Trump: “Disponibile a nuovi accordi”. Stangata per il Canada

