Dazi | Trump li ufficializza al 15% Borse europee a picco Milano cede il 2,5%

Borse europee a picco dopo i dazi di Trump. L'ufficialitĂ del 15% imposto dagli Stati Uniti sui beni importati dall'Unione Europea, in vigore a partire dal 7 agosto 2025, fa sprofondare le principali Borse del Vecchio Continente, che riflettono i timori per le ripercussioni della decisione sui rapporti commerciali transatlantici L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Dazi: Trump li ufficializza al 15%. Borse europee a picco. Milano cede il 2,5%

In questa notizia si parla di: borse - dazi - trump - europee

Borse asiatiche chiudono contrastate in attesa dei colloqui Usa-Cina sui dazi - Le Borse asiatiche chiudono contrastate la seduta, in vista dei colloqui in programma nel fine settimana tra Usa e Cina sui dazi.

Borse asiatiche contrastate in attesa dei colloqui Usa-Cina sui dazi - Le Borse asiatiche chiudono contrastate la seduta, in vista dei colloqui in programma nel fine settimana tra Usa e Cina sui dazi.

Borse di Hong Kong in rialzo: tregua sui dazi tra Usa e Cina spinge l'indice Hang Seng - La Borse di Hong Kong chiude in rally sulla spinta della tregua sui dazi raggiunta da Usa e Cina nella maratona di colloqui avuta a Ginevra: l'indice Hang Seng sale del 2,98%, a 23.

Borse europee in forte ribasso, i dazi di Trump colpiscono ancora https://liguria.bizjournal.it/2025/08/01/borse-europee-dazi/… Vai su X

Sui mercati ieri è corso un brivido, quando Trump ha detto di voler licenziare Powell. Poi ha smentito tutto: ha voluto fare un test? Occhi sulle nuove indicazioni sui dazi di Trump. Borse europee viste aprire in rialzo. A Milano risiko in primo piano. Vai su Facebook

Dazi, le ultime notizie in diretta | Tariffe e dati sul mercato del lavoro affossano le Borse, Trump licenzia la responsabile dell'Ufficio statistico; Le Borse oggi, 1 agosto. Mercati a picco per i dazi e l’occupazione Usa. Trump: “Dati falsi”; Dazi, la stangata di Trump: sulle auto Ue restano al 27,5%. L’ira del Canada e degli orologiai svizzeri.

Dazi, crollo delle Borse europee: bruciati 269 miliardi, Milano perde il 2,55% - Le tariffe Usa e i deludenti dati macro americani hanno fatto crollare i mercati finanziari del Vecchio Continente: l'indice paneuropeo Stoxx 600 è in calo dell'1,89%. Lo riporta tg24.sky.it

Effetto dazi. Le Borse europee bruciano 269 miliardi, mentre parte la corsa all'ultimo negoziato - Parigi chiude in calo del 2,91%, seguita da Milano al 2,55% e Francoforte al 2,47%. Riporta huffingtonpost.it