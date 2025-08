Dazi Trump firma ordine esecutivo | per l’Ue al 15% dal 7 agosto

Il presidente Usa, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo che impone nuovi dazi  su un’ampia gamma di partner commerciali degli Stati Uniti, con entrata in vigore il 7 agosto. Confermato l’accordo tra Usa e Unione europea sui dazi raggiunto in Scozia nei giorni scorsi. Nell’ordine esecutivo firmato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è inclusa l’Ue con tariffe al 15% in vigore dal 7 agosto. Tra gli altri Paesi, Taiwan avrà tariffe fissate al 20%, il Pakistan al 19%, Israele, Islanda, Norvegia, Figi, Ghana, Guyana ed Ecuador saranno tra i Paesi con dazi  doganali del 15% e la Svizzera al 39%. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Trump firma ordine esecutivo: per l’Ue al 15% dal 7 agosto

