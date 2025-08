Dazi Trump firma l’ordine esecutivo | l’entrata in vigore delle tariffe con l’Ue al 15% slitta al 7 agosto E ora nel mirino c’è il Canada

I nuovi dazi statunitensi, incluso il 15% sulle importazioni dall’Ue, entreranno in vigore il 7 agosto anzichĂ© il 1° agosto. Lo hanno spiegato fonti dell’amministrazione Usa, sottolineando che lo slittamento punta a concedere piĂą tempo per l’attuazione delle nuove tariffe. Donald Trump aveva inizialmente fissato il 1° agosto come data di inizio, ribadita anche in una recente sintesi dell’accordo tra Washington e Bruxelles. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo che annunciava i nuovi dazi per decine di paesi: la Casa Bianca ha pubblicato un elenco di quasi 70 nazioni, oltre all’Unione Europea, a cui si applicheranno dazi specifici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dazi, Trump firma l’ordine esecutivo: l’entrata in vigore delle tariffe con l’Ue al 15% slitta al 7 agosto. E ora nel mirino c’è il Canada

