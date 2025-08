Dazi Trump conferma le tariffe al 15% concordate con l' Ue Misure dal 7 agosto | Punito il Canada tariffe dal 25 al 35%

Il presidente ha firmato l'ordine esecutivo che rimodula i dazi per una settantina di Paesi. Il Canada punito per la posizione pro Palestina.

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Trump pronto a rinviare i dazi al 1° agosto, le prime lettere dalla Casa Bianca: ecco le tariffe e quali sono i primi Paesi colpiti - Donald Trump firmerà oggi un ordine esecutivo per posticipare la scadenza dei dazi dal 9 luglio al 1° agosto.

Usa, intesa con la Cina sui dazi. Ma è guerra sui farmaci con l'Ue: "Più cattiva di Pechino" | La stagione delle turbo-tariffe è già finita? - Inflazione Usa e Pil dell'Eurozona saranno gli eventi principali della settimana sui mercati occidentali, atteso per martedì l’indice dei prezzi Usa

Trump getta la maschera Nessuna scusa dei dazi come mezzo per riequilibrare il divario nella bilancia dei pagamenti I dazi vengono usati come rappresaglia per chi non obbedisce ai diktat dell’impero Usa. Il caso del Canada punito per avere l’intenzione di ri Vai su X

