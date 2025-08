Dazi Trump conferma l’accordo Ue al 15% dal 7 agosto Alza il muro contro il Canada | tariffe al 25 al 35% La tassa più pesante alla Siria col 41%

Roma, 1 agosto 2025 – Trump ha f irmato un ordine esecutivo sulle nuove misure verso i Paesi con cui ha chiuso accordi commerciali: confermati gli accordi con l’Europa, dal 7 agosto tariffe al 15%. Ma alza il muro contro i beni canadesi, che da oggi subiranno una vera stangata. “In risposta alle ritorsioni del Canada, il presidente Trump ha ritenuto necessario aumentare i dazi sul Canada dal 25 al 35% per affrontare efficacemente l'emergenza attuale", ha dichiarato la Casa Bianca. Una decisione che ha tutto il sapore di una ritorsione e Trump lo aveva anticipato ieri con un post su Truth dopo che il premier canadese aveva annunciato la di voler riconoscere lo Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, Trump conferma l’accordo Ue al 15% dal 7 agosto. Alza il muro contro il Canada: tariffe al 25 al 35%. La tassa più pesante alla Siria col 41%

In questa notizia si parla di: agosto - canada - dazi - trump

Trump annuncia: "Dal primo agosto dazi del 35% al Canada" | In giornata arriva la lettera anche all'Ue - Il presidente americano vuole imporre tariffe generalizzate del 15% o del 20% sulla maggior parte dei partner commerciali

Trump: «Dal primo agosto dazi del 35% al Canada». Oggi la lettera anche all'Ue - Nelle sue lettere, Trump sottolinea che qualsiasi ritorsione sarà punita con un'ulteriore sovrattassa della stessa entità.

Trump: "Dazi del 35% al Canada dal primo agosto". E oggi lettera all'Ue sulle tariffe - Donald Trump ha imposto dazi del 35% al Canada e ha annunciato che l'Unione Europea riceverà la lettera sulle tariffe oggi.

? Trump: "I dazi stanno rendendo l'America di nuovo grande e ricca, senza saremmo morti”. Dal 1° agosto scatteranno le tariffe: dal Regno Unito alla Cina, dal Canada alla Corea del Sud, qual è la situazione Leggi l'articolo #Dazi Vai su Facebook

Nessuna proroga, la scadenza per i dazi del 1º agosto è definitiva (CNMNG News ) https://cnmng.ca/corriere-canadese-trump-sui-dazi-con-il-canada-accordo-lontano/language/italian/polichenim/41436/… #Canada #dazi #Usa #tariffe Vai su X

Dazi, le ultime notizie in diretta | Trump alza i dazi al Canada dal 25 al 35%. Confermate le tariffe al 15% concordate con l'Ue, entreranno in vigore il 7 agosto; Dazi, Trump conferma le tariffe concordate con la Ue. Svizzera al 39%, Canada al 35%; Dazi, Trump firma l’ordine esecutivo nella notte. Quelli con l’Europa confermati al 15%. L'entrata in vigore ….

Dazi Usa: nuove tariffe dal 7 agosto. L’Ue resta al 15%, stangata su Canada e Siria - Il presidente statunitense, Donald Trump, firma un nuovo ordine esecutivo che introduce un'ondata di tariffe doganali contro decine di Paesi. Scrive milanofinanza.it

Dazi, Trump conferma gli accordi con la Ue al 15%: quelli per la Svizzera al 39%, Canada al 35%. Il via il 7 agosto - I nuovi dazi implementati oggi da Donald Trump con un ordine esecutivo, non sembrano entrare in vigore prima 7 agosto. Si legge su ilmattino.it