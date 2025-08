Dazi Trump conferma il 15% con Ue In vigore dal 7 agosto

La questione dei dazi. Dopo l’accordo verbale in Scozia tra Stati Uniti e Unione Europea, la Casa Bianca firma un ordine esecutivo. Confermato il 15% dei dazi per l’Europa. Puniti Canada e Brasile. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Dazi, Trump conferma il 15% con Ue. In vigore dal 7 agosto

In questa notizia si parla di: dazi - trump - conferma - vigore

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Prove di dialogo Cina-Usa sui dazi, Pechino: "Passo importante" | Trump soddisfatto: "Fatti grandi progressi" - Gli incontri per cercare una de-escalation nella guerra commerciale si tengono in un luogo segreto a Ginevra; forse dureranno sino a lunedì

Trump, conferma su Truth la scadenza dei dazi dal 1° agosto L'8 luglio, ora locale, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato su Truth che, sulla base delle lettere inviate ai vari Paesi il 7 luglio e di quelle in arrivo, i dazi entreranno in vigore dal 1° Vai su Facebook

Dazi, Trump conferma le tariffe concordate con la Ue. Svizzera al 39%, Canada al 35%; Dazi, le ultime notizie in diretta | Gli ordini esecutivi di Trump bruciano 269 miliardi nelle Borse europee. Milano chiude a -2,55%, in rosso anche Wall Street; Dazi, Trump conferma gli accordi con la Ue al 15%. Il via il 7 agosto, ma per ora non sulle auto: esenzioni in stand-by.

Dazi, Trump conferma gli accordi con la Ue al 15%. Il via il 7 agosto, ma per ora non sulle auto: esenzioni in stand-by - I nuovi dazi implementati oggi da Donald Trump con un ordine esecutivo, non sembrano entrare in vigore prima 7 agosto. Lo riporta ilmattino.it

Dazi, Trump conferma gli accordi con la Ue al 15%: quelli per la Svizzera al 39%, Canada al 35%. Il via il 7 agosto - I nuovi dazi implementati oggi da Donald Trump con un ordine esecutivo, non sembrano entrare in vigore prima 7 agosto. Da ilgazzettino.it