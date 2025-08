Dazi | Renzi ' Von der Leyen incapace Meloni si piega a diktat Trump'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "La Meloni accettando il diktat di Trump non è una patriota". Lo dice Matteo Renzi a PiazzAsiago. Quanto a Von der Leyen "è una algida burocrate, per me è incapace, è la negazione della politica ma anche Meloni non ha brillato". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dazi: Renzi, 'Von der Leyen incapace, Meloni si piega a diktat Trump'

