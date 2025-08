Dazi Orban critico con von der Leyen | Quello con Trump è un pessimo accordo

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha criticato l’accordo commerciale dell’Unione Europea con l’amministrazione Trump. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista alla televisione di Stato ungherese. L’accordo prevede che l’Europa continui ad applicare un dazio del 15% sulla maggior parte dei beni importati negli Stati Uniti, con alcune categorie di prodotti esenti da dazi, ma non è stato raggiunto alcun accordo sulle aliquote per settori chiave come quello farmaceutico e siderurgico. “ L’Unione ha commesso degli errori su diversi punti. Quando il presidente degli Stati Uniti è entrato in carica, avrebbe dovuto essere preso piĂą sul serio”, ha affermato Orbán. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Orban critico con von der Leyen: "Quello con Trump è un pessimo accordo"

