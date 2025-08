Dazi oggi scatta l?ora X Aliquota piena per ora anche su vino e liquori Ecco cosa può cambiare

Tutto è nelle mani, o meglio, nella penna, di Donald Trump. Con il 1° agosto, è arrivata l?ora X per far scattare i dazi per i partner commerciali degli Stati Uniti, tra. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Dazi, oggi scatta l?ora X. Aliquota piena (per ora) anche su vino e liquori. Ecco cosa può cambiare

L’Europa sfida Trump: “Accordo sui dazi entro il 9 luglio o scatta la rappresaglia” - Il countdown è iniziato. Sei giorni, poi sarà resa dei conti. L’Europa accelera i negoziati con gli Stati Uniti per trovare un accordo sui dazi entro il 9 luglio, la scadenza fissata da Donald Trump con la sua “pausa” di 90 giorni.

Trump minaccia l’Europa: “Dazi del 17% se non cedete”. Scatta il conto alla rovescia - Le minacce sono chiare, il tempo è poco, e lo spettro di una nuova guerra commerciale torna a incombere sull’Atlantico.

Dazi, scatta l’allarme: "Tempesta perfetta sull’export pisano" - "Le misure protezionistiche annunciate al 30% non suonano come una semplice minaccia, ma come una sentenza che potrebbe avere ripercussioni catastrofiche sul tessuto produttivo toscano e pisano, rendendo non solo urgente, ma assolutamente necessaria una strategia aggressiva di diversificazione dei mercati e un rafforzamento drastico della competitività internazionale delle nostre imprese".

