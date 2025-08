Dazi le merci europee verso gli Usa caricate con il 15% In vigore dal 7 agosto l' Ue ha una settimana per trattare | Canada punito

Il presidente ha firmato l'ordine esecutivo che rimodula i dazi per una settantina di Paesi. Il Canada punito per la posizione pro Palestina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dazi, le merci europee verso gli Usa caricate con il 15%. In vigore dal 7 agosto, l'Ue ha una settimana per trattare | Canada punitoÂ

Accordo Usa-Cina su riduzione dazi per 90 giorni, tariffe dal 145% al 30% per importazioni da Pechino, dal 125% al 10% per merci da Washington - Trump è sempre stato un deal maker, quindi era evidente come l'imposizione delle tariffe non fosse definitiva e servisse per raggiungere accordi su altri temi, una pura strategia negoziale, come anticipato dal GdI Stati Uniti e Cina hanno annunciato una tregua parziale sui dazi doganali punit

Trump rilancia la guerra dei dazi: “Dal primo giugno, il 50% su tutte le merci Ue” - Donald Trump torna a minacciare l'Unione Europea con una raffica di dazi al 50%, da applicare già dal primo giugno.

Trump annuncia dazi 50% su merci UE, scuotendo mercati e facendo perdere 100 mld ad Apple - Donald Trump ha annunciato l’intenzione di imporre dazi del 50% su tutte le merci importate dall’Unione Europea a partire dal primo giugno.

RAGGIUNTO L'ACCORDO TRA USA ED UNIONE EUROPEA SUI DAZI di Pietro Spirito Donald Trump e Ursula von der Leyen hanno raggiunto un accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione europea. Verranno applicate tariffe al 15% sulle merci europee esporta Vai su Facebook

Oggi la scure dei dazi, l’Ue paga il 15% in più e scatta il toto-tariffe; Dazi, l'Europa si arrende a Trump: perché ha accettato una 'resa' mascherata da accordo; Dazi EU-USA al 15%, quali le conseguenze sul mercato europeo dell'automotive?.

Dazi, Trump conferma gli accordi con la Ue al 15%: quelli per la Svizzera al 39%, Canada al 35%. Il via il 7 agosto - I nuovi dazi implementati oggi da Donald Trump con un ordine esecutivo, non sembrano entrare in vigore prima 7 agosto. Secondo ilmattino.it

Dazi, Trump conferma le tariffe concordate con la Ue. Svizzera al 39%, Canada al 35% - Il decreto firmato in nottata rilancia dal 7 agosto la guerra commerciale con molti partner. Si legge su ilsole24ore.com