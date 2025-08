Dazi gli Usa ancora non attuano l' impegno di ridurre al 15% le tariffe sull' auto

Regge l'accordo firmato. Intanto, per le merci Ue in transito vale per il momento la tariffa precedente del 10%, che continuerà ad essere in vigore fino al 5 ottobre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, gli Usa ancora non attuano l'impegno di ridurre al 15% le tariffe sull'auto

? ULTIM'ORA - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno raggiunto l'accordo commerciale sui dazi tra Ue e Usa. L'accordo prevede il 15% dei dazi sui prodotti europei. Lo ha dich Vai su Facebook

