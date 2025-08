Dazi e lavoro affossano le Borse E Trump caccia la responsabile dell' ufficio statistiche ?A Taiwan il 10% il 50 al Brasile | la mappa

Milano perde il 2,5% e le Borse europee bruciano 269 miliardi dopo l'ordine esecutivo del presidente Usa sulle tariffe: l'Europa resta al 15%, ma con molti punti interrogativi. Negativi i dati sul lavoro Usa: Trump licenzia la dirigente:¬†¬ęFalsit√†¬Ľ. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it ¬© Xml2.corriere.it - Dazi e lavoro affossano le Borse. E Trump caccia la responsabile dell'ufficio statistiche¬†?A Taiwan il 10%, il 50 al Brasile: la mappa

Dazi, le ultime notizie in diretta | Tariffe e dati sul mercato del lavoro affossano le Borse, Trump licenzia la responsabile dell'Ufficio statistico; I dazi di Trump affossano le Borse, 15% per l'Ue; Borse e dazi, le news di oggi. Trump apre a un accordo, Pechino: ‚ÄúPossibile ma basta minacce‚ÄĚ.

I dazi di Trump affossano le Borse, 15% per l'Ue - A tre mesi dal Liberation Day, Donald Trump affossa nuovamente le Borse fissando con un ordine esecutivo una raffica di dazi dal 15% al 50% per oltre 90 Paesi, confermando sostanzialmente l'accordo co ... Riporta ansa.it

Effetto dazi. Le Borse europee bruciano 269 miliardi, mentre parte la corsa all'ultimo negoziato - Parigi chiude in calo del 2,91%, seguita da Milano al 2,55% e Francoforte al 2,47%. Da huffingtonpost.it