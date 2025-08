Dazi è iniziata la sfida degli Usa al mondo ma si tratta ancora con la Ue Trump bastona il Canada pro Pal

E’ finito il conto alla rovescia,  è il giorno dei dazi di Trump. Da oggi 1° agosto, infatti, entrano ufficialmente in vigore i dazi in tutto il mondo mentre restano ancora sospese le tariffe al 15% concordate tra Usa e Ue, frutto dell’accordo commerciale stretto domenica scorsa nel golf club del tycoon in Scozia da Ursula von der Leyen e Donald Trump. Stanotte la firma di Donald Trump alla “mappa” a macchia di leopardo sotto gli accordi con tutti i partner commerciali degli Usa. Ma all’accordo, stretto in forma verbale, manca un pezzo importante: l’attesa dichiarazione congiunta tra Europa e Usa non è ancora arrivata e, stando a quanto affermato ieri dal portavoce del Commercio europeo, sembra destinata a slittare a data da destinarsi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dazi, è iniziata la sfida degli Usa al mondo ma si tratta ancora con la Ue. Trump bastona il Canada pro Pal

